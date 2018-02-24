Как вернуть изъятое водительское удостоверение - эксперт

Лишение права управления транспортным средством – лишение специального права, которое применяется судом как мера наказания за совершенное грубое, повторное, систематическое административное правонарушение, и обязательно устанавливается на определенный срок: до трех лет или до десяти лет. Об этом в своем блоге написал адвокат Сергей Тышковский.
Согласно части 2 статьи 321 Кодекса Украины об административных правонарушениях (имеющему силу закона): после окончания назначенного срока лишения специального права лицу, в отношении которого применена данная мера административного взыскания, возвращаются в установленном порядке изъятые у него документы.
Однако другого мнения наше правительство, которое в пункте 6 Порядка временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и его возврата, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 17 декабря 2008 г. N 1086 (в редакции 2015 года), отмечает, что в случае вынесения судом постановления о лишении водителя права управления транспортным средством после истечения определенного срока лишения права управления транспортным средством, временно изъятое удостоверение возвращается водителю только после прохождения в установленном порядке внеочередного медицинского осмотра о пригодности к управлению транспортным средством и успешной сдачи в территориальном органе по предоставлению сервисных услуг МВД теоретического и практического экзамена для получения права на управление транспортным средством соответствующей категории.
Однако такая позиция Правительства является незаконной, прямо противоречащей части 2 статьи 321 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также понятию «лишение права управления на определенный срок». Поскольку по истечении срока, на который судом лицо лишено права управления транспортным средством, это право автоматически возобновляется, и повторной сдачи экзамена не требует.
Лицо уже ранее получило специальное право управления транспортным средством и лишено его не навсегда, а на определенный срок. После окончания этого срока специальное право восстанавливает свою силу, и в Сервисный центр МВД водитель обращается не за приобретением права управления, а за возвратом документа, удостоверяющего это право. Поэтому заставлять водителя повторно сдавать экзамены – значит приравнивать его к лицам, которые никогда не имели права управления и сдают экзамен впервые. Что является недопустимым.
Для защиты своего права водителю следует подать в Региональный сервисный центр МВД судебное решение о лишении права управления вместе с письменным заявлением с требованием вернуть водительское удостоверение. Получив письменный отказ, его можно обжаловать в окружном административном суде, обратившись с просьбой обязать полицию вернуть удостоверение водителя.
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