Нацдепозитарий инвестирует 120 млн грн в ОВГЗ и депозиты

Национальный депозитарий решил приобрести облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) и разместить денежные средства по договорам банковского вклада (депозит) на 120 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Наблюдательный совет Нацдепозитария 16 февраля принял решение купить ОВГЗ на 90 млн грн и разместить депозит в одном из банков на 30 млн грн.