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Найден способ заряжать смартфон с помощью воздуха

Найден способ заряжать смартфон с помощью воздуха

Группа изобретателей из Массачусетского технологического института нашла способ заряжать батарею смартфона с помощью воздуха.

Ученые утверждают, что созданная ими технология позволяет поддерживать работу электронных устройств в работающем состоянии в течение многих лет, сообщает «akket.com».

Подзарядка батареи смартфона действительно может происходить с помощью воздуха благодаря устройству, созданному командой MIT. Он производит энергию за счет температурных колебаний при смене дня и ночи. Это явление называется тепловым резонансом, а используемое сочетание материалов позволяет добиться высокой эффективности теплопроводности и мощности.

Ученые создали первый небольшой образец такого устройства, который производит 1,3 милливатта энергии. Этого недостаточно для подзарядки смартфонов или планшетов, однако такого количества энергии хватает для обеспечения работы небольших датчиков или систем связи. В ближайшее время изобретатели планируют собрать более крупную версию своего устройства, которая сможет заряжать смартфоны и прочие гаджеты с помощью воздуха.

Новое изобретение позволяет на долгие годы забыть о необходимости заряжать электронные устройства. У новинки может быть множество самых разных применений, вплоть до обеспечения электроэнергией тех регионов Земли, жители которых испытывают ее недостаток.

По материалам Комментарии
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