Польские заработки оставляют Украину без рабочих рук - Bloomberg

Низкий уровень зарплат, длительный конфликт с Россией, девальвация и устойчивая коррупция стали причинами для трудовой эмиграции украинцев.

Об этом пишет Bloomberg.

Украина помогла залатать дыры на рынках труда от Праги до Варшавы, которые появились из-за возможности свободного передвижения по Европе для граждан восточноевропейских стран, а также привлекательных зарплат в богатых странах Западной Европы.

“У иностранных компаний нет выхода. Сначала они искали работников с большим опытом и дипломами. Теперь они берут всех. И тратят месяц на обучение, если нужно”, – говорят представители компаний, которые занимаются трудоустройством украинцев за рубежом.

Причины для украинских работников поехать очевидны. Дома они получают в среднем 7100 гривен в месяц, что равняется 265 долларам. В это время В Польше им предлагают 3500 злотых или 1046 долларов. Длительный конфликт с Россией, девальвация и устойчивая коррупция тоже становятся причинами для эмиграции.

В Польше 1,5 миллиона зарегистрированных гастарбайтеров из Украины, не исключено, что еще полмиллиона работают без регистрации. Чехия планирует в этом году удвоить квоты на украинских работников.

Официальные украинские данные говорят, что страна потеряла 7% трудоспособного населения с 2015 года. Эти цифры могут увеличиться из-за безвизового режима с ЕС.

Данные Международной организации по миграции говорят, что 12% украинцев нашли работу за границей или планируют это сделать. Долгосрочная картинка тоже тревожная: ООН считает, что население Украины сократится до 36,4 миллиона человек к 2050 году.

Польша, Словакия и Чехия разрешают украинцам трудоустраиваться временно, на несколько месяцев. Украинцы получили возможность без виз путешествовать по всей Европе, и это открыло путь для тех, кто хочет работать за рубежом легально и нелегально. Транспортные связи тоже улучшились.

Впрочем, привлекательность эмиграции может сократиться. Потому что средние зарплаты чернорабочих в Украине и в Польше примерно одинаковые. Компании подсчитывают, что большинство работников в конце концов возвращаются домой.