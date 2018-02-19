Украина добыла на треть меньше угля в январе

Украинские шахты в январе 2018 года добыли на 27,3% рядового угля меньше, чем в январе 2017 года. Добыча снизилась на 1,08 млн тонн — до 2,658 млн тонн. Об этом сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.
На 2,8% снизилась добыча коксующегося угля — до 559,4 тыс. тонн и на 31,9% энергетического — до 2,099 млн тонн.
Такое падение произошло из-за утраты контроля энергохолдинга ДТЭК над шахтами “Свердловантрацит”, “Ровенькиантрацит”, “Комсомолец Донбасса”, расположенными на неконтролируемых территориях. Без учета этих шахт добыча угля в Украине в январе-2018 сократилась всего на 3,2% — на 87,6 тыс. тонн.
Повлияла на добычу угля и приостановка работы шахтоуправления “Белозерское” “ДТЭК” в январе 2018 года. В 2017 году среднемесячное производство угля ШУ составляло 53,7 тыс. тонн.
“На ШУ “Белозерское” сейчас идет плановая подготовка и монтаж южной коренной лавы. Она должна начать работу в феврале текущего года. Поэтому предприятие не вело добычу угля в январе 2018 года”, — объяснили в “ДТЭК”.
Угледобывающие предприятия, которыми управляет Минэнергоуглепром, продолжают снижать добычу. В январе 2018 года добыча упала на 14,1% — до 400,7 тыс. тонн. Добыча коксующегося угля снизилась на 40,4% — до 60 тыс. тонн, а энергетического — на 6,7%, до 340,7 тыс. тонн.
Шахты Донецкой области за прошлый месяц обеспечили добычу 928,3 тыс. тонн угля (-26,5% к январю-2017), Луганской — 49,4 тыс. тонн (-92,3%), Днепропетровской — 1,54 млн тонн (-3,9%), Львовской — 132,9 тыс. тонн (-6,7%), Волынской — 8 тыс. тонн (-22,3%).
В 2017 году Украина сократила добычу рядового угля на 14,6% (на 5,947 млн тонн) по сравнению с 2016 годом и добыла всего 34,916 млн тонн. Добыча коксующегося угля снизилась на 18,6% — до 6,807 млн тонн, а энергетического — на 13,5%, до 28,108 млн тонн.
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