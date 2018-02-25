2018 станет годом логистических стартапов - Bloomberg

Стартапы во всех областях логистики привлекли инвестиции в 2017, эти тенденции ускорятся в 2018 году.
Об этом говорится в отчете Bloomberg Intelligence “Big Tech Predictions”.
Большие объемы посылок и грузов продолжат подталкивать перевозчиков искать более инновационные способы перемещения товаров. Компании хотят доставлять товары быстрее и дешевле.
Поиск новых технических решений для перевозки крупногабаритных грузов получили в прошлом году крупные раунды финансирования.
Ключевыми отраслями инвестиций в 2018 будут так называемая “последняя миля” – доставка товаров до двери, что позволяет сэкономить время клиентов, а также использование искусственного интеллекта и науки о данных для оптимизации логистики сетей.
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