2018 станет годом логистических стартапов - Bloomberg

Стартапы во всех областях логистики привлекли инвестиции в 2017, эти тенденции ускорятся в 2018 году.

Об этом говорится в отчете Bloomberg Intelligence “Big Tech Predictions”.

Большие объемы посылок и грузов продолжат подталкивать перевозчиков искать более инновационные способы перемещения товаров. Компании хотят доставлять товары быстрее и дешевле.

Поиск новых технических решений для перевозки крупногабаритных грузов получили в прошлом году крупные раунды финансирования.

Ключевыми отраслями инвестиций в 2018 будут так называемая “последняя миля” – доставка товаров до двери, что позволяет сэкономить время клиентов, а также использование искусственного интеллекта и науки о данных для оптимизации логистики сетей.