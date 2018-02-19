Украина может избежать нестабильности на валютном рынке - ВБ

У Украины на самом деле есть все необходимые инструменты для того, чтобы избежать нестабильности на валютном рынке, давления на гривню и роста инфляции. Но использовать эти инструменты нужно постоянно. Это ежедневная кропотливая работа правительства и Национального банка.

Об этом в интервью для ZN.UA заявил вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер. По его словам, помощь Всемирного банка и МВФ, помимо всего прочего, состоит в практических советах, что сделать для того, чтобы в будущем избежать шоков для экономики.

“Проблема неработающих кредитов является критичной. Без ее решения мы не получим работающий банковский сектор, который будет кредитовать экономику и стимулировать ее развитие. Огромный портфель токсичных кредитов — это настоящий вызов. С одной стороны, он снижает возможности банков выдавать кредиты, с другой — не позволяет привлекать инвестиции в сектор. Украина не единственная столкнулась с этой проблемой. У банков стран Восточной Европы, наверное, наибольшая доля неработающих кредитов в портфелях по сравнению с другими регионами. Накапливаясь, такие кредиты фактически останавливают банковскую деятельность и ставят под угрозу существование самих банков. Национальный банк это осознает, вместе с правительством они работают над тем, чтобы помочь государственным банкам избавиться от неработающих кредитов, — отметил представитель ВБ. — И, по нашему убеждению, сами банки не должны стоять в стороне. Они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы очистить свои балансы, и их инициативность — залог успеха в решении этой проблемы. Я своими глазами видел примеры, когда банки за несколько лет в разы уменьшали портфели неработающих кредитов. Это абсолютно реальная задача. Скажу больше, качество ее выполнения будет одним из критериев оценки успеха Украины в реформировании банковского сектора”.