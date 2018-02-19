Украина может избежать нестабильности на валютном рынке - ВБ

У Украины на самом деле есть все необходимые инструменты для того, чтобы избежать нестабильности на валютном рынке, давления на гривню и роста инфляции. Но использовать эти инструменты нужно постоянно. Это ежедневная кропотливая работа правительства и Национального банка.
Об этом в интервью для ZN.UA заявил вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер. По его словам, помощь Всемирного банка и МВФ, помимо всего прочего, состоит в практических советах, что сделать для того, чтобы в будущем избежать шоков для экономики.
“Проблема неработающих кредитов является критичной. Без ее решения мы не получим работающий банковский сектор, который будет кредитовать экономику и стимулировать ее развитие. Огромный портфель токсичных кредитов — это настоящий вызов. С одной стороны, он снижает возможности банков выдавать кредиты, с другой — не позволяет привлекать инвестиции в сектор. Украина не единственная столкнулась с этой проблемой. У банков стран Восточной Европы, наверное, наибольшая доля неработающих кредитов в портфелях по сравнению с другими регионами. Накапливаясь, такие кредиты фактически останавливают банковскую деятельность и ставят под угрозу существование самих банков. Национальный банк это осознает, вместе с правительством они работают над тем, чтобы помочь государственным банкам избавиться от неработающих кредитов, — отметил представитель ВБ. — И, по нашему убеждению, сами банки не должны стоять в стороне. Они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы очистить свои балансы, и их инициативность — залог успеха в решении этой проблемы. Я своими глазами видел примеры, когда банки за несколько лет в разы уменьшали портфели неработающих кредитов. Это абсолютно реальная задача. Скажу больше, качество ее выполнения будет одним из критериев оценки успеха Украины в реформировании банковского сектора”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинской ГТС заинтересовались уже более десятка мировых компаний - ПорошенкоВчера, 09:00 - 1600 16
Средняя зарплата киевлян за пять лет в пересчете на доллары уменьшилась почти вдвоеВчера, 16:00 - 1825 15
Минэкономразвития обещает революцию малому бизнесу — стратегия уже готоваВчера, 09:15 - 3998 14
Россия осталась без украинских двигателей для гражданских самолетовВчера, 15:45 - 1541 10
Гройсман пообещал стабильные цены, которые "нельзя регулировать"Вчера, 10:00 - 1666 7
Какой будет Большая кольцевая в Киеве (карта)Вчера, 16:30 - 7704 6
Минэкономразвития обещает революцию малому бизнесу — стратегия уже готоваВчера, 09:15 - 3998 14
Названы самые популярные марки новых автомобилей среди украинцев (инфографика)Вчера, 08:00 - 3557 3
Электромобили Volkswagen «возьмут курс» на Apple (фото)Вчера, 06:00 - 3454 1
Эксперты предупредили о скачке цены биткоиновВчера, 14:00 - 2331 5
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайнВчера, 15:10 - 2358
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожоговПозавчера, 15:10 - 675
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 1893
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу крови15.02.2018, 15:10 - 1029
Роботов научили абстрактно мыслить и планировать13.02.2018, 15:10 - 1448 1
Прогнозы от КабанчикаВалютний ринок
ВТБ БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Идеи: портфельФондовий ринок
В Україні стане дорожче виписувати газетиОбговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші