Нефть дорожает из-за эскалации на Ближнем Востоке

Цены на нефть растут в понедельник при восстановлении на азиатских фондовых рынках, а также на фоне обострения напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,79 процента до $65,35 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались у отметки $62,37 за баррель, что на 1,12 процента выше предыдущего закрытия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал в воскресенье, что Израиль готов действовать не только против ближневосточных союзников Ирана, но и против самого Тегерана, если тот продолжит активно вмешиваться в конфликт в Сирии.

Среди факторов, сдерживающих дальнейший подъём рынка, аналитики называют стремительный рост нефтедобычи в США.

По расчётам Управления энергетической информации (EIA), недельный объём производства сырья в США вырос до исторического максимума 10,27 миллиона баррелей в сутки за неделю к 9 февраля. Кроме того, число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе увеличилось на 7 штук до 798 – максимального значения с апреля 2015 года, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

По состоянию на 09.15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 65,25 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 65,34 доллара за баррель, что на 50 центов выше уровня закрытия торгов ($64,84).