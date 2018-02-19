Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 119 0

Аграрный экспорт в ЕС вырос на 40%

Аграрный экспорт в ЕС вырос на 40%

По итогам девяти месяцев 2017-го рост аграрного экспорта в ЕС составил 39,7% (с 2,88 млрд до 4,03 млрд долл.), удельный вес европейского рынка увеличился с 27,74 до 31,15%.

Об этом в интервью для ZN.UA сказал первый заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк. По его мнению, квоты — не определяющий параметр нашей торговли с ЕС.

“Мед — пример того, как украинские производители многократно перекрывают выделенную квоту в 5400 т. Я убежден, что ключ к экспорту в Европу лежит в кармане небольших, но высокоэффективных и высокотехнологичных производителей. Наша основная экспортная позиция — зерно — в таких объемах Европе не нужна. Но зато, к примеру, продукт глубокой переработки кукурузы — лизин, используемый в кормах как добавка, наверное, гораздо более востребован. Также неограниченный фактически потенциал есть у органики”, — отметил замминистра.

По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Все, что мы знаем про:Минагрополитики
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018