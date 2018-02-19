Аграрный экспорт в ЕС вырос на 40%

По итогам девяти месяцев 2017-го рост аграрного экспорта в ЕС составил 39,7% (с 2,88 млрд до 4,03 млрд долл.), удельный вес европейского рынка увеличился с 27,74 до 31,15%.
Об этом в интервью для ZN.UA сказал первый заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк. По его мнению, квоты — не определяющий параметр нашей торговли с ЕС.
“Мед — пример того, как украинские производители многократно перекрывают выделенную квоту в 5400 т. Я убежден, что ключ к экспорту в Европу лежит в кармане небольших, но высокоэффективных и высокотехнологичных производителей. Наша основная экспортная позиция — зерно — в таких объемах Европе не нужна. Но зато, к примеру, продукт глубокой переработки кукурузы — лизин, используемый в кормах как добавка, наверное, гораздо более востребован. Также неограниченный фактически потенциал есть у органики”, — отметил замминистра.
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