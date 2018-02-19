Украинская экономика растет недостаточно - ВБ

После шокового периода, спровоцированного потерей части территории и конфликтом на востоке, украинская экономика начала расти, но недостаточно.
Об этом в интервью для ZN.UA заявил вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер.
По его словам, сейчас все международные партнеры, которые помогают Украине преодолеть сложный период, работают над тем, чтобы рост экономики ускорился.
“Это одна из наших ключевых задач. Мы должны углубить начатые в стране преобразования, чтобы темпы развития экономики возросли и стабилизация была заметной не только на макроуровне, но и на уровне обычных граждан, чтобы они почувствовали, что их жизнь улучшилась. Поэтому сейчас актуальным является вопрос углубления экономических изменений”, – отметил представитель ВБ.
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По его мнению, есть ключевые реформы, которые должны быть первоочередными для правительства. Во-первых, речь идет о завершении трансформации энергетического сектора. Во-вторых, нельзя останавливать реформирование банковского сектора. Конечно, здесь наиболее актуальный сейчас вопрос – реформирование государственных банков. В-третьих, одним из двигателей экономического роста должен стать более производительный сельскохозяйственный сектор.
“Украина имеет очень важный актив – значительные запасы плодородной земли. Мы считаем, что сегодня в мире существует огромный спрос на сельскохозяйственную продукцию, в частности продукты питания. Украина может стать одним из мировых лидеров на этом рынке”, – подчеркнул Муллер.
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