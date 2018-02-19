Украина должна выплачивать свои долговые обязательства — вице-президент ВБ

Украина должна выплачивать свои долговые обязательства, иначе она потеряет возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках.
Об этом в интервью заявил вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер.
Он уверен, что Украина сможет выплатить свои долги и в этом, и в следующие годы.
“Уже есть план финансирования, который поможет вам это сделать. Вы не останетесь один на один с “долговой” проблемой”, — отметил представитель ВБ.
“Но крайне важны две составляющие этого плана. Во-первых, речь идет об оптимизации управления государственным долгом, которая позволит избежать в будущем сложившейся сейчас ситуации, когда большинство выплат пришлись на довольно короткий период. Долговые выплаты надо планировать заранее”, – добавил он.
По мнению собеседника, украинские органы власти должны изменить свои подходы к долговой политике, планируя не только привлечение средств, но и будущие выплаты по заимствованиям, растягивая эти выплаты во времени.
“Во-вторых, Украине важно сохранить доступ к финансированию не только Всемирного банка и МВФ, но и на внешних рынках заимствований. А привлекать средства, чтобы финансировать текущие долги, придется”, — сказал Муллер.
“Для того чтобы была возможность получить новые кредиты, международные источники финансирования должны быть уверены в том, что украинская экономика будет развиваться”, – добавил он.
Экономическая программа правительства Украины должна отвечать ожиданиям кредиторов.
“Долги нужно отдавать. Это хороший сигнал для кредиторов и возможность получить новое финансирование. Но, привлекая новые кредиты, надо быть очень осторожными. И, конечно, необходимо взвешенно подходить к суммам заимствований” — подчеркнул вице-президент ВБ.
“Не нужно накапливать долги, потому что в будущем часть доходов государства уйдет на их выплаты, поэтому занимать надо, осознавая, что рост государственного долга — это не меньший риск, чем отказ от обслуживания долгов”, – отметил он.
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