Электромобили Volkswagen «возьмут курс» на Apple (фото)

Электромобили Volkswagen будут создаваться в таком же минималистичном стиле, как и продукция Apple. Об этом в своем интервью Reuters сказал Клаус Бишоф, главный дизайнер автомобилей Volkswagen.

В прошлом году Volkswagen принял стратегию развития электромобилей. Через несколько лет у каждой модели этого немецкого бренда будет электрическая версия. При этом VW планирует выпускать и «чистые» электромобили, т.е. их построят на совершенно новой платформе. Инвестиции этой компании в разработку и выпуск электромобилей и автономных систем вождения составят 34 млрд. евро.

Клаус Бишоф говорит, что электромобили Volkswagen будут иметь минималистичный дизайн. В этом немецкие дизайнеры намерены брать пример с продукции Apple. Но почему именно с Apple? Потому, что дизайн продукции этого бренда помог отделить их от Samsung и Sony. В результате продукцию Apple ценят во всем мире.

«Сейчас мы пересматриваем ценности. Электромобили должны быть красивыми и простыми. Решение об их дизайне очень важное. Оно надолго повлияет на дизайн наших автомобилей. Мы очень серьезно работаем над новыми электрическими концептами», — сказал Бишоф.

По словам Бишофа, в следующем месяце на автосалоне в Женеве компания Volkswagen покажет сразу несколько новых электромобилей. Среди них будут хэтчбек, кроссовер и микробус семейства I.D.