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Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожогов

Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожогов

Учёные из НИТУ МИСиС разработали перевязочный материал, созданный на основе нановолокон поликапролактона. Волокна «пропитаны» антибактериальным составом и компонентами плазмы человеческой крови и позволяют не только оперативно лечить ожоги и порезы, но и предотвращать заражение крови.

Биоразлагаемые повязки из таких волокон в два раза быстрее помогают регенерации клеток тканей, а также способствуют безрубцовому заживлению ран. Все эти свойства удалось получить благодаря применению наночастиц серебра и присоединения антибиотика, а также увеличение биоактивности за счёт нанесения на поверхность гидрофильных групп и белков плазмы крови.

Ученые считают, что эти повязки можно будет включить в состав как обычных автомобильных аптечек, так и в снаряжение сотрудников экстренных служб.

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