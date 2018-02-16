Нацкомиссия будет штрафовать за “газовые накрутки” в платежках

Нацкомиссия будет штрафовать поставщиков природного газа, которые вопреки закону будут требовать от бытовых потребителей дополнительных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Включение в конечный счет бытового потребителя дополнительных плат, не предусмотренных пунктом 13 Положения, неправомерно. Регулятор, в соответствии со статьей 59 Закона Украины «О рынке природного газа», может применять санкции в виде штрафа до 50000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан», – идет речь в сообщении.

Так, в соответствии с положениями пункта 13 Положения о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общесоциальных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.03.2017 № 187, НАК «Нефтегаз Украины» с 1 апреля 2017 года осуществляет продажу природного газа в соответствии с пунктами 10 – 12 этого Положения, в частности, для бытовых потребителей по цене, которая составляет 4942 гривни за 1000 куб. метров (без учета налога на добавленную стоимость, тарифов на транспортировку и распределение природного газа, которые подлежат обязательной оплате в соответствии с условиями договоров распределения природного газа и величины торговой надбавки (наценки) поставщика природного газа со специальными обязанностями, максимальный уровень которой определен пунктом 14 этого Положения).

Таким образом, в счете потребителю поставщик природного газа должен отмечать такие составляющие, которые подлежат уплате: цена природного газа, как товара; тариф на услуги транспортировки природного газа; тариф на услуги распределения природного газа; торговая надбавка (наценка); НДС.