МАУ анонсировала открытие нового авиарейса в Италию

Крупнейшая украинская авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) с 27 апреля 2018 года начнет выполнять регулярные авиарейсы Харьков – Милан (Бергамо, Италия).

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Харьков.

Так, авиарейсы из Харькова будут выполняться по вторникам и пятницам. Время в пути – 3 часа 15 минут, вылет в 21:35, приземление в 23:50 по местному времени.

Обратные рейсы из Милана будут по средам и субботам. Время в пути – 3 часа 10 минут, вылет в 00:40, приземление в 4:50. Стоимость билетов в обе стороны без багажа стартует с $188 (5 тыс. грн).

Отмечается, что направление Харьков-Милан станет единственным европейским направлением МАУ из Харькова.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с 80 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю.