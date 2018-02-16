МАУ анонсировала открытие нового авиарейса в Италию

Крупнейшая украинская авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) с 27 апреля 2018 года начнет выполнять регулярные авиарейсы Харьков – Милан (Бергамо, Италия).
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Харьков.
Так, авиарейсы из Харькова будут выполняться по вторникам и пятницам. Время в пути – 3 часа 15 минут, вылет в 21:35, приземление в 23:50 по местному времени.
Обратные рейсы из Милана будут по средам и субботам. Время в пути – 3 часа 10 минут, вылет в 00:40, приземление в 4:50. Стоимость билетов в обе стороны без багажа стартует с $188 (5 тыс. грн).
Отмечается, что направление Харьков-Милан станет единственным европейским направлением МАУ из Харькова.
Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.
Авиакомпания соединяет Украину с 80 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю.
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