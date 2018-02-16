Украинские хакеры украли криптовалюту на 50 миллионов долларов – СМИ

Пока правоохранители борются с отмыванием денег через биткоины, группа киберпреступников, которая базируется в Украине, украла у инвесторов криптовалюты на 50 миллионов долларов. Об этом говорится в расследовании Cisco Talos, пишет Сегодня.
По данным блога, хакерская атака началась еще в феврале 2017 года. Киберпреступники использовали фишинговые сайты, которые были похожи на реальный Bitcoin-кошелек. Для продвижения поддельных ресурсов мошенники использовали сервис контекстной рекламы.
Пользователь вводил в поисковике слова blockchain (блокчейн) или bitcoin wallet (биткоин-кошелек) и фейковые сайты показывались в AdWords перед поисковой выдачей.
После того, как человек переходил по ссылке, его перенаправляли на сайт, который работал на языке его региона, где у пользователей воровали личные данные кошелька.
“Криптовалютный фишинг стал прибыльным видом атак на пользователей по всему миру. Фишеры значительно улучшают свои технические методы, чтобы обмануть жертв”, – резюмировали в Cisco.
Напомним, в начале 2018 года в Японии произошла одна из самых масштабных операций по хищению криптоактивов с момента их появления – хакеры похитили криптовалюту на 400 млн долларов.
По информации СМИ, ежегодно мошенники зарабатывают минимум 200 миллионов долларов, похищая биткоины и другие криптовалюты. А по данным Европола, около 3-4% из 100 млрд фунтов стерлингов незаконных поступлений в Европу отмываются с помощью криптовалюты. И количество подобного мошенничества стремительно растет.
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