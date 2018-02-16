Новый вид иммунотерапии поможет справиться с вирусом гриппа

Исследователи канадского Университета Макгилл открыли новый вид иммунотерапии для борьбы с вирусом гриппа. Оказывается, белок RIPK3 способен свести к минимуму воздействие простуды, помогая интерферону справиться с заболеванием.
Ежегодно от гриппа умирает около полумиллиона человек по всему свету, в особенности — стариков и детей. Текущая сезонная простуда уже унесла жизни 37 детей только в США. При этом методы профилактики заболевания ограничиваются прививками и гигиеной. Ученые из лаборатории Мазьяра Дивангахи поставили перед собой задачу понять, как иммунная система борется с простудой, в надежде найти новые пути предупреждения заболевания.
Предыдущие исследования помогли ученым выяснить, что белок интерферон 1-го типа (ИФН I), который вырабатывают макрофаги, разновидность лейкоцитов, заставляет клетки блокировать производство вируса. В случае гриппа ИФН I помогает ограничить репликацию вируса в легких. Однако оставался вопрос: как действует ИФН I, и что за механизм отвечает за его эффективность?
Ответом на него стал белок RIPK3, который находится в цитоплазме клеток, в том числе — макрофагов. В прошлом этот белок связывали с механизмом смерти клеток, но в случае зараженных гриппом макрофагов RIPK3 ведет себя иначе.
Оказывается, в данных обстоятельствах он выступает как полезный помощник ИФН I, повышая его производство и, тем самым, помогая блокировать репликацию вируса простуды. Далее, ученые обнаружили, что макрофаги, которым не хватает RIPK3, в высшей степени подвержены действию инфекции. Благодаря этому открытию становится возможно разработать лекарство против гриппа, сообщает Futurity.
Специалисты Пенсильванского университета обнаружили, что справиться с гриппом и пневмонией помогают высокие дозы белка GM-CSF, причем препарат действует даже спустя несколько дней после заражения.
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