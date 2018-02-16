Российский ВТБ сворачивает бизнес в Украине

ВТБ массово закрывает отделения в Украине, к лету оставит только один или два офиса в Киеве, сообщил журналистам глава второго по активам российского банка Андрей Костин.
“Мы к лету фактически свернём деятельность полностью, у нас останется только один или два офиса в Киеве”, — сказал он в кулуарах Российского инвестиционного форума.
“Мы сейчас очень жестко закрываем отделения по всей стране и рассчитываемся со всеми вкладчиками”, — добавил Костин.
Как сообщил источник в финучреждении, в 2017 г.в центральном аппарате киевского ВТБ Банка произошло несколько раундов сокращений кадров. Было уволено более половины персонала.
Украина с 23 марта прошлого года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, “БМ Банка” (“внучка” ВТБ), Проминвестбанка (“дочка” ВЭБа) и VS Bank (“внучка” Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.
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