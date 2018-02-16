Eviation обещает выпустить электросамолет к 2021 году

Израильская компания Eviation готовит к выпуску легкий девятиместный электросамолет Alice, сопоставимый по габаритам с «Сессна-208». Воздушное судно сможет летать на расстояния до 1200 км и будет стоить около $2 млн. Прототип Alice впервые покажут в середине 2019 года на авиасалоне в Ле-Бурже, а в продажу самолет поступит уже через 3 года.
Компания Eviation приступит к созданию электросамолета сразу после заключения договора с поставщиком аккумуляторов. Как сообщает Reuters, поставлять батареи для воздушного судна будет южнокорейская компания Kokam.
Первым проектом компании станет небольшой бизнес-джет Alice с дальностью полета 1200 км. Самолет будет оснащен 9400 элементами питания, установленными по всему периметру воздушного судна, в том числе в потолке и в полу салона, а также в крыльях.
Eviation выбрала в качестве партнера Kokam — небольшую и не слишком известную компанию, так как она может выпускать батареи по индивидуальному заказу небольшими партиями. «Если бы я обратился к Samsung, Panasonic, LG Chem или Tesla и заказал у них элементы питания разных размеров, они бы просто посмеялись. Потому что мы заказываем не такое большое количество аккумуляторов, чтобы разрабатывать их для нас индивидуально», — пояснил глава компании Омер Бар-Йохай.
По размеру и стоимости Alice можно сравнить с «Сессна-208». Ожидается, что девятиместный электросамолет будет стоить около $2 млн, но, по словам Бар-Йохая, владельцы судна сэкономят на топливе и на затратах на эксплуатацию.
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