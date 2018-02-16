Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 793 0

Основатель ВКонтакте и Telegram стал долларовым миллиардером

Основатель ВКонтакте и Telegram стал долларовым миллиардером

Журнал Forbes назвал основателя соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павла Дурова долларовым миллиардером.

Об этом свидетельствуют подсчеты Forbes.

По предварительным оценкам, состояние основателя Telegram составляет не менее $1,7 млрд.

Отмечается, что Дуров в феврале 2016 года заявил о планах достичь 100 млн постоянных пользователей месенджера, а в первом квартале 2018 года планирует увеличение до 200 млн.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018