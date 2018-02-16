Основатель ВКонтакте и Telegram стал долларовым миллиардером

Журнал Forbes назвал основателя соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павла Дурова долларовым миллиардером.

Об этом свидетельствуют подсчеты Forbes.

По предварительным оценкам, состояние основателя Telegram составляет не менее $1,7 млрд.

Отмечается, что Дуров в феврале 2016 года заявил о планах достичь 100 млн постоянных пользователей месенджера, а в первом квартале 2018 года планирует увеличение до 200 млн.