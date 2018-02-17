Starfighters подготовит первых космических туристов к полетам

Клиенты Starfighters учатся летать на истребителях F-104 — на них в свое время тренировался Нил Армстронг. С их помощью можно воссоздать перегрузки и микрогравитацию, аналогичные тем, что испытывают космонавты в ракетах, пишет Motherboard.
Стартап Starfighters создает первую коммерческую программу подготовки астронавтов. Она предназначена для космических туристов, которые забронировали себе места на ракетах SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic или любой другой компании, которая обещает отправить всех желающих на орбиту Земли в ближайшем будущем.
На сегодняшний день только Starfighters предлагает высококвалифицированную тренировочную программу для непрофессиональных космонавтов. У частных космических компаний таких программ нет, а у NASA, напротив, жесточайшие требования к астронавтам, и на их подготовку уходят годы. Клиенты Starfighters учатся летать на истребителях F-104 — тех самых, на которых тренировались Нил Армстронг и другие космонавты эпохи «Аполлона». F-104 называли «ракетой с человеком внутри»: он может развивать скорость, в два раза превышающую скорость звука, а при определенных условиях в кабине можно воссоздать условия, близкие к тем, что астронавты испытывают при взлете.
«Мы считаем, что будет неправильно отправлять в космос неподготовленных, но очень богатых людей, и надеяться, что они там сами как-нибудь справятся», — уверен СЕО Starfighters Рик Светков. Поэтому за $20 тысяч за один полет потенциальные космические туристы могут ощутить на себе перегрузки, аналогичные тем, что астронавты испытывают при взлете, а также состояние невесомости.
В будущем Starfighters собирается расширить тренировочную программу астронавтов, приблизив ее к стандартам NASA. Пока не существует заверенных на государственном уровне методик по подготовке к полетам космических туристов, и Светков надеется, что при разработке соответствующего законодательства его программу возьмут за основу.
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