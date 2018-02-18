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Увеличение налога на бензин в США обойдется автомобилистам в десятки миллиардов

Увеличение налога на бензин в США обойдется автомобилистам в десятки миллиардов

Президент США Дональд Трамп готов поддержать увеличение налога на бензин и дизельное топливо. Об этом журналистам рассказал американский сенатор Том Карпер, сообщает Fox News.

Дональда Трампа сейчас в США критикуют очень сильно. Но, похоже, в скором времени на него обрушится целый шквал критики. А все из-за того, что Трамп собирается поддержать законопроект, предусматривающий увеличение налога на бензин и дизельное топливо на 25 центов за галлон (1 галлон = 3,7 л).

Большинство американцев выступают против увеличения любых налогов, тем более налогов на бензин и дизельное топливо. Согласно новому докладу Strategas Research, увеличение налога на топливо для автомобилей будет стоить американцам десятки миллиарды долларов. Естественно, американцы очень не хотят расставаться со своими деньгами.

Пресс-служба Белого дома отказалась комментировать информацию о том, что Трамп, якобы, готов поддержать увеличение налога на бензин и дизельное топливо. Было сказано только, что «данный вопрос пока ещё рассматривается».

В Соединенных Штатах налог на бензин и дизельное топливо сейчас составляет 18,4 цента за галлон. В последний раз его увеличивали в 1993 году.

По материалам autonews.ua
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