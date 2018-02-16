У кого могут забрать пенсии: названо условие

В Украине проверят стаж всех пенсионеров, расчетная пенсия которых оказалась меньше минимальной. Если окажется, что стажа не хватает, пенсии могут забрать. Такое требование МВФ. Об этом пишет “Realist” со ссылкой на источник в Министерстве социальной политики.
Так, согласно закону, в Украине пенсии могут получить те, у кого как минимум 15 лет стажа. При этом даже при большом стаже и минимальной зарплате размер пенсии может оказаться меньше, чем минимальный. Тогда “разницу” доплачивают из государственного бюджета.
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Как рассказали в Министерстве социальной политики, по рекомендации МВФ сейчас чиновники проводят проверку украинцев на заслуженном отдыхе. Если окажется, что часть стажа не подтвердилась, пенсии могут забрать.
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