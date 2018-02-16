Украина стала дороже покупать природный газ

Министерство экономического развития и торговли констатирует, что средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, в январе повысилась на 7,9%, или на 20 долларов/тыс. куб. м до 272,9 долларов/тыс. куб. м по сравнению с декабрем (252,9 долларов/тыс. куб. м).
В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в январе повысилась на 13,4%, или на 921,35 гривен/тыс. куб. м. до 7 784,1 гривна/тыс. куб. м по сравнению с декабрем (6 862,7 гривен/тыс. куб. м), передает Минпром.
Показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа рассчитаны по данным периодических таможенных деклараций (предварительное декларирование).
Как сообщалось, в январе 2017 года, согласно данным Минэкономики, средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа за 1 тыс. куб. м, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, составляла 229,51 долларов (6 032,85 гривен), в феврале – 246,88 долларов (6 681,88 гривен), в марте – 248,13 долларов (6 668,77 гривен), в апреле – 232,17 долларов (6 235,39 гривен), в мае – 208,38 долларов (5 506,82 гривен), в июне – 213,7 долларов (5 565,76 гривен), в июле – 214,5 долларов (5 566,23 гривен), в августе – 210,11 долларов (5 385,23 гривен), в сентябре – 212,9 долларов (5 573,7 гривен), в октябре – 224,9 долларов (5 999,86 гривен), в ноябре – 239,53 долларов (6 392,63 гривен), в декабре – 252,9 долларов (6 862,7 гривен).
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