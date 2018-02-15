Китай урезал льготы для производителей электромобилей на 30%

Правительство Китая урезало льготы для производителей электромобилей на 30%. Это связано с ростом числа мошеннических схем по осваиванию государственных средств, пишет Nikkei Asian Review.

Новые правила вступили в силу с понедельника. Теперь производители электромобилей и гибридов будут получать 24 тысячи юаней ($3780) за автомобиль с дальностью хода от 200 до 250 км. Это на 30% ниже предыдущей субсидии в 36 тысяч юаней. Минимальная дальность хода электромобиля, которая дает право на получение субсидии, также была увеличена со 100 км до 150 км.

Многие компании злоупотребляли программой и получали субсидии незаконно, подтасовывая показатели. Такие случаи распространились в 2016-2017 годах. При этом продажи электромобилей в указанный период сильно выросли.

Новые правила будут действовать до 11 июня, после чего правительство может вновь пересмотреть размер субсидий, в зависимости от темпов продаж электромобилей. Провинциальные власти также, скорее всего, снизят местные субсидии.