Huawei проведет испытания 5G в Ванкувере

Ведущий китайский производитель смартфонов Huawei вместе с канадским провайдером интернет-услуг Telus проведет городские испытания технологии WttX 5G (беспроводной связи до точки Х) в Ванкувере.
Испытания, которые начались в декабре, ранее проходили в лаборатории компаний, а теперь впервые переместятся на улицы. Huawei протестирует стандарт 5G, а также частоту 28 ГГц mmWave и антенны Massive MIMO. По словам компании, им удалось добиться скорости загрузки более 2 Гбит/с для отдельного пользователя.
«Эти испытания свидетельствуют о беспрерывном движении к запуску 5G; когда мы смоделируем как подключение домов, так и зону обслуживания сетей, мы увидим, когда 5G сможет стать в ближайшем будущем коммерчески доступной технологией», — говорит технический директор Telus Ибрагим Гедеон.
И Канада, и США участвуют в гонках по скорейшему запуску беспроводного 5G, который должен заменить широкополосные кабели. Verizon планирует начать предоставлять эти услуги в нескольких городах Соединенных Штатов уже в этом году и использовать собственное, нестандартное оборудование. В отличие от него Huawei заявляет, что ее устройства 5G будут совместимы со стандартом 3GPP, но пока масштабы испытаний у китайской компании уступают американскому конкуренту. Ранее Telus заявляла, что собирается подготовить все необходимое к коммерческому запуску 5G в 2020. Жители Ванкувера получат доступ к некоторым функциям 5G раньше, пишет Venture Beat.
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