Израильский стартап разработал защиту от распознавания лиц

Стартап D-ID, базирующийся в Тель-Авиве, разработал защитный алгоритм от систем распознавания лиц. Он незаметно меняет отдельные черты лица на фотографиях таким образом, что их нельзя будет соотнести с именем владельца и другими его изображениями, пишет Reuters.

Сегодня алгоритмы распознавания лиц, используемые Facebook, Google, Tencent и другими ИТ-компаниями, могут найти все выложенные в сети цифровые изображения отдельного человека и распознать его на новых фото и даже видео. Чтобы защититься от этого, израильский стартап придумал слегка менять фотографии перед публикацией. По их словам, система работает очень эффективно.

Эта идея возникла десять лет назад, когда два основателя компании совершили поездку в Южную Америку после службы в израильской армии. Друзья хотели размещать фотографии из путешествия в интернете, но военное начальство предостерегло их от публикации из-за опасности распознавания. Они начали искать способ поделиться фотографиями, защитив свою личность, и год назад основали компанию.

Для защиты личности уже создали очки, которые особым образом отражают свет, чтобы обмануть камеры, но в целом мало что можно сделать, чтобы избежать идентификации.

Алгоритм D-ID едва заметно меняет ваши фотографии таким образом, что системы распознавания не могут их обнаружить. Изменения заметны, только если поставить две фотографии рядом, но при этом новое изображение выглядит естественно.

Запуск продукта запланирован на конец мая, когда вступит в силу новый европейский закон о защите данных (GDPR), который даст людям больше контроля над своей онлайн-информацией и распространится на все организации, которые ведут бизнес в Европе.