Власти США хотят сделать SpaceX глобальным интернет-провайдером

Глава Федеральной комиссии по связи США Аджит Пай предлагает выдать SpaceX разрешение на оказание услуг высокоскоростного доступа в интернет с помощью группировки низкоорбитальных спутников.

Компания Илона Маска планирует использовать новые спутниковые технологии, которые пока не применяют другие провайдеры. Пай надеется, что SpaceX обеспечит интернетом жителей самых удаленных районов США и решит проблему цифрового неравенства в стране, а также превратится в глобального интернет-провайдера.

В эту субботу, 17 февраля, SpaceX отправит на орбиту первые тестовые спутники для раздачи интернета Microsat 2a и 2b. В последующие годы компания Маска планирует вывести на орбиту «созвездие» из более чем 11 000 спутников. К 2027 году проект Starlink должен обеспечить полное покрытие интернетом всей поверхности Земли.

Предстоящий запуск уже утвержден — Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала SpaceX разрешение на выведение спутников на орбиту. Однако глава FCC Аджит Пай предлагает коллегам пойти дальше и выдать SpaceX разрешение на предоставление услуг широкополосного доступа в интернет с использованием новых спутниковых технологий. Заявку на запуск этого сервиса компания Маска подала еще в 2016 году.

В своем микроблоге в Twitter Пай опубликовал заявление, в котором объяснил преимущества новой системы от SpaceX. По словам главы FCC, правительству необходимо использовать инновационные технологии, чтобы решить проблему цифрового неравенства.