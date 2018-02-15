Еврокомиссия указала на нарушение соцсетями правил ЕС

Twitter и Facebook удаляют загруженный пользователями контент, не предупреждая их об этом, говорится в документе Еврокомиссии. Facebook и Twitter недостаточным образом выполняют правила ЕС о защите пользователей, считают в Брюсселе.
В четверг, 15 февраля, Еврокомиссия опубликует документ, из которого следует, что руководство соцсетей отказывается выполнять предписания Евросоюза. Часть этого документа имеется в распоряжении агентства dpa, как пишет DW.
Европейское ведомство указывает, что Twitter по-прежнему изменяет свои условия для пользователей, не информируя их об этом. Кроме того, по его данным, как Twitter, так и Facebook без уведомления пользователей удаляют загруженный ими контент. Как отмечается далее в документе, сфера защиты прав потребителей находится в ведении национальных властей и Еврокомиссия не имеет права налагать соответствующие штрафы в случае нарушений.
Далее в документе перечисляются изменения, которые предприняло руководство базирующихся в США соцсетей по требованию Брюсселя начиная с 2017 года. В частности, в марте прошлого года власти ЕС потребовали от ряда компаний удалить из общих условий недопустимые пункты.
В частности, европейские пользователи должны были получить право подавать в суд на соцсети в своих странах.
Кроме того, согласно европейскому законодательству, необходимо соответствующим образом помечать рекламу и спонсированные материалы. Эти требования всеми компаниями были выполнены, указала Еврокомиссия.
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