Цукерберг может продать акции Facebook на $13 млрд

Марк Цукерберг продает свои акции, чтобы инвестировать в благотворительный фонд Chan Zuckerberg Initiative, который он основал совместно со соей женой Присциллой Чан. Фонд должен обеспечить поддержку ученым, научным исследованиям и проектам, улучшающим ситуацию на планете.
За неделю Цукерберг продал акций на сумму $108 млн. Но в самом факте продаже нет ничего необычного. Предприниматель и раньше периодически продавал акции. Но на этот раз пресс-секретарь Chan Zuckerberg Initiative рассказал, что так начинается ввод средств в благотворительный проект супругов.
Recode пишет, что в течение следующих 13 месяцев Цукерберг может продать акций в общей сложности на $13 млн. Вся сумма должна пойти в фонд. Для справки, сейчас Forbes оценивает состояние Цукерберга в $72,4 млрд, что делает его 5-м в списке богатейших людей планеты. Ранее Присцилла и Марк обещали передать фонду 99% имеющихся у них акций FB.
Когда Цукерберг только запустил фонд в декабре 2015, он сказал, что будет ежегодно продавать акции на сумму, не превышающую $1 млрд. За два года он пожертвовал фонду $1,6 млрд. Но в прошлом сентябре он изменил план, заявив, что в ближайшие 18 месяцев продаст от 35 до 75 миллионов акций. На основе этого заявления издание и получило $13 млрд. Первая продажа прошла только на этой неделе, значит, для продажи остальной части остается 13 месяцев. Если считать, что Цукерберг выберет сценарий максимальной щедрости, то, судя текущей цене на акции FB, фонд станет богаче на $13 млрд.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько денег потерял бюджет от нерастаможенных иномарок в 2017 году (инфографика)Вчера, 09:00 - 3957 40
Санкции закрыли "Калашникову" более 70% мирового рынка гражданского оружия - концернВчера, 00:00 - 2469 26
Американцы помогут построить ядерное хранилище в ЧернобылеВчера, 12:15 - 873 23
Укрзализныця планирует включить в цену билета услугу Wi-FiВчера, 14:15 - 1069 18
Польша намерена построить газопровод в противовес "Северному потоку-2"Вчера, 11:45 - 1292 8
Сколько денег потерял бюджет от нерастаможенных иномарок в 2017 году (инфографика)Вчера, 09:00 - 3957 40
Курс Bitcoin устремился к психологической отметкеВчера, 12:30 - 3618 1
Ryanair подтвердил выход на украинский рынокВчера, 10:00 - 2617 1
В Кабмине придумали, где взять 35 млрд долларов на дорогиВчера, 13:00 - 2515 6
Дадим три месяца: нардеп раскрыл, что Рада уготовила владельцам еврономеровВчера, 21:30 - 2083 3
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу кровиВчера, 15:10 - 231
Роботов научили абстрактно мыслить и планировать13.02.2018, 15:10 - 887 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаров12.02.2018, 15:10 - 1130
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию11.02.2018, 15:10 - 1517 2
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 1394
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в ЧорнобиліОбговорення статей
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок