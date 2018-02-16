Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 181 0

Украина сократила запасы газа

Украина сократила запасы газа

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на вторник, 13 февраля, уменьшился до 11,438 млрд куб. м, — сообщает ПАО Укртрансгаз.

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался. Также в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 84,74 млн куб. м газа.

При этом в данных за 13 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 5,33 млн куб. м, из Венгрии – 4,67 млн куб. м, из Польши – 2,97 млн куб. м газа. Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 36%.

По материалам Hubs
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018