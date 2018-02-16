Украина сократила запасы газа

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на вторник, 13 февраля, уменьшился до 11,438 млрд куб. м, — сообщает ПАО Укртрансгаз.

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался. Также в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 84,74 млн куб. м газа.

При этом в данных за 13 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 5,33 млн куб. м, из Венгрии – 4,67 млн куб. м, из Польши – 2,97 млн куб. м газа. Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 36%.