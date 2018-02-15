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В Украине выросла безработица

В Украине выросла безработица

В январе текущего года количество безработных в Украине увеличилось на 24 400 человек, — сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Как отмечается, по состоянию на 1 февраля 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 378 800 безработных. Это на 24 000 человек больше, чем месяцем ранее.

По материалам Економічна Правда
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