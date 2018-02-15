Суд обязал «Азот» Фирташа выплатить Проминвестбанку $46 млн

Хозяйственный суд Черкасской области 31 января обязал черкасский «Азот» выплатить Проминвестбанку $44,7 млн по кредиту и $1,2 млн (просроченные проценты).
Об этом свидетельствует решение суда от 31 января.
Суд с октября 2015 года рассматривал иск банка к ПАО «Азот», выступившего поручителем «Северодонецкого объединения «Азот» по кредитному договору от 2013 года.
В июле 2013 года ПИБ выделил «Северодонецкому объединению «Азот» 50 млн долларов по кредитной линии под 11% годовых. Позже по данному кредиту был продлен срок погашения до 30 апреля 2014 и изменена ставка на 11,75%. В связи с тем, что заемщик не выполнил условия договора, банк обратился в суд. 12 августа 2014 Хозсуд Киева удовлетворил иск банка, взыскав в пользу Проминвестбанка 583,1 млн грн задолженности, 2,7 млн грн процентов, 4,2 млн грн пени.
В феврале 2015 между банком и черкасским «Азотом» был заключен договор поручительства, по которому «Азот» взялся выполнить обязательства «Северодонецкого объединения «Азот». По договору поручительства был установлен лимит не более $50 млн.
Проминвестбанк в августе 2015 обратился к заемщику с требованием о погашении в срок задолженности. Как следует из судебных материалов, заемщиком было уплачено по кредиту всего $5,3 млн.
Следовательно, истцом заявлено к взысканию $44,664 млн долга за просроченный кредит и проценты $1,239 млн (всего 1,286 млрд грн).
31 января 2018 года Хозяйственный суд Черкасской области постановил взыскать с черкасского «Азота» указанную Проминвестбанком сумму.
Черкасский «Азот» и «Северодонецкое объединение «Азот» входят в состав химического холдинга Ostchem Holding Дмитрия Фирташа.
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