Старая версия
укр ру
Актуально
- 231 0

В США сотрясение мозга уже определяют по анализу крови

В США сотрясение мозга уже определяют по анализу крови

Первый анализ крови для определения тяжести сотрясения мозга получил одобрение Управления по санитарному надзору США (FDA).

Об этом пишет New Atlas.

Этот тест точно и быстро диагностирует пациентов с внутричерепными повреждениями, избавляя их от необходимости проходить дорогостоящую и длительную компьютерную томографию.

Обычно, когда больной приходит на прием к врачу после черепно-мозговой травмы, единственный способ эффективно диагностировать его – сделать КТ мозга. Однако, этот метод нецелесообразен – сканирование показывает, что более 90% людей, которые обращаются, не имеют сотрясения.

Новый анализ крови, разработанный компанией Banyan Biomarkers и названный Banyan Brain Trauma Indicator (BTI), отслеживает два белковых биомаркера, которые попадают в кровь пациента после травмы мозга: повышенный уровень UCH-L1 и GFAP корректно указывает на ЧМТ.

Недавние клинические испытания BTI показали, что эффективность анализа в определении внутричерепных повреждений составляет 97,5%. Еще более важным является то, что тест определяет отсутствие сотрясения с точностью 99,6%.

Результаты анализа готовы через 3 – 4 часа после забора крови. Если ответ положительный, больному можно назначать дорогую КТ. Интерес к новинке уже проявило Министерство обороны США, которое с его помощью намерено сократить расходы на медобслуживание военнослужащих.

“Анализ крови на определение черепно-мозговых травм и сотрясений не только дает медицинским работникам новый инструмент, но и поднимает на новый уровень современные стандарты здравоохранения в области диагностики”, – говорит представитель FDA Скотт Готлиб.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018