Госземли в прошлом году сдавались в аренду вдвое дороже, чем частные - Держгеокадастр

Госгеокадастр обобщил данные о средней стоимости аренды сельскохозяйственной земли в 2017 году: сохраняется двукратный разрыв между платой за государственные и частные земли.
Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.
В среднем по Украине граждане-владельцы паев в прошлом году получили 1369 грн за гектар. По состоянию на 01.01.2017 этот показатель составлял 1093,4 грн/га. Рост за год составляет 25%.
Средняя арендная плата за переданные на земельных аукционах участки из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности по состоянию на 01.01.2018 составила 2793,2 грн/га, тогда как по состоянию на 01.01.2017 показатель составлял 2249,8 грн/га. Рост за год составляет 24%.
Таким образом, в среднем за последний год государственные земли сдавались в аренду вдвое дороже, чем частные. Такое же соотношение Госгеокадастр зафиксировал по итогам 2016 года.
Самая высокая арендная плата за паи зафиксирована в Черкасской (2961,8 грн/га), Полтавской (2553 грн/га), Харьковской (2111 грн/га) и Сумской (2100,2 грн/га) областях. Дешевле всего пользование землей обходилось в Закарпатской (718,9 грн/га), Запорожской (794,7 грн/га), Николаевской (825,8 грн/га) и Херсонской (842,3 грн/га) областях. Общая площадь этой категории сельхозземель, переданных в аренду по договорам, составляет 16,9 млн гектаров.
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