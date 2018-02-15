Из-за повышения минимальной зарплаты власть заберет у части украинцев субсидии – эксперт

Для того чтобы погасить долги по субсидиям, государство может через поднятие минимальной заработной платы лишить часть людей льгот.
Такую точку зрения в комментарии высказал эксперт топливного рынка, директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.
«Мне довольно сложно сказать, каким образом будут погашаться долги по субсидиям и льготам. Поскольку пока что ни один из используемых механизмов не является настолько эффективным, чтобы эти долги сокращались, пока они только увеличиваются. В принципе, теоретически можно сделать это, увеличив объем отчисления из государственного бюджета, поскольку сейчас курс национальной валюты уже несколько отличается от того, что планировалось в бюджете. И инфляция тоже будет выше. Скорее всего, бюджет в гривневом выражении до конца года будет перевыполнен. Теоретически можно пустить разницу на погашение долгов. Вторым путем может являться обнуление долгов или их реструктуризация, поскольку речь идет главным образом о государственных предприятиях или о предприятиях с достаточно значительной долей государственной собственности», – заявил эксперт.
По словам Г. Рябцева, есть еще один путь: это увеличение минимальной заработной платы и, как следствие, сокращение числа лиц, которые будут получать субсидии в следующем отопительном сезоне.
«Но если оценивать те заявления, которые звучали раньше (всевозможные обещания, которые раздавались в прошлом и позапрошлом году), следует достаточно осторожно оценивать реальность этих заявлений Гройсмана», – отметил он.
Напомним, как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече правительства с парламентом, правительство Украины приложит все усилия, чтобы долги по льготам и субсидиям были погашены уже в этом году.
“Долги по льготам и субсидиям родились не вчера, не позавчера. Эти долги нам нужно будет погасить. Я считаю, что в 2018 году мы сможем вывести все долги в ноль”, – сказал он.
По словам главы правительства, этот вопрос стоит не только от начала работы нынешнего Кабинета министров, а предстает перед Украиной хронически.
“Но эти долги не вчера, не позавчера, не 5 лет назад возникли, эти долги идут хронически. Чтобы мне погасить эти долги, мне надо заработать эти деньги. Чем я с утра до ночи и занимаюсь”, – добавил Гройсман.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько денег потерял бюджет от нерастаможенных иномарок в 2017 году (инфографика)Вчера, 09:00 - 3957 40
Санкции закрыли "Калашникову" более 70% мирового рынка гражданского оружия - концернВчера, 00:00 - 2470 26
Американцы помогут построить ядерное хранилище в ЧернобылеВчера, 12:15 - 873 23
Укрзализныця планирует включить в цену билета услугу Wi-FiВчера, 14:15 - 1069 18
Польша намерена построить газопровод в противовес "Северному потоку-2"Вчера, 11:45 - 1293 8
Сколько денег потерял бюджет от нерастаможенных иномарок в 2017 году (инфографика)Вчера, 09:00 - 3957 40
Курс Bitcoin устремился к психологической отметкеВчера, 12:30 - 3619 1
Ryanair подтвердил выход на украинский рынокВчера, 10:00 - 2617 1
В Кабмине придумали, где взять 35 млрд долларов на дорогиВчера, 13:00 - 2515 6
Дадим три месяца: нардеп раскрыл, что Рада уготовила владельцам еврономеровВчера, 21:30 - 2084 3
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу кровиВчера, 15:10 - 229
Роботов научили абстрактно мыслить и планировать13.02.2018, 15:10 - 887 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаров12.02.2018, 15:10 - 1130
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию11.02.2018, 15:10 - 1517 2
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 1393
Гройсман сказав, кому першочергово підвищать пенсіюОбговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок