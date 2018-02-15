Из-за повышения минимальной зарплаты власть заберет у части украинцев субсидии – эксперт

Для того чтобы погасить долги по субсидиям, государство может через поднятие минимальной заработной платы лишить часть людей льгот.

Такую точку зрения в комментарии высказал эксперт топливного рынка, директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

«Мне довольно сложно сказать, каким образом будут погашаться долги по субсидиям и льготам. Поскольку пока что ни один из используемых механизмов не является настолько эффективным, чтобы эти долги сокращались, пока они только увеличиваются. В принципе, теоретически можно сделать это, увеличив объем отчисления из государственного бюджета, поскольку сейчас курс национальной валюты уже несколько отличается от того, что планировалось в бюджете. И инфляция тоже будет выше. Скорее всего, бюджет в гривневом выражении до конца года будет перевыполнен. Теоретически можно пустить разницу на погашение долгов. Вторым путем может являться обнуление долгов или их реструктуризация, поскольку речь идет главным образом о государственных предприятиях или о предприятиях с достаточно значительной долей государственной собственности», – заявил эксперт.

По словам Г. Рябцева, есть еще один путь: это увеличение минимальной заработной платы и, как следствие, сокращение числа лиц, которые будут получать субсидии в следующем отопительном сезоне.

«Но если оценивать те заявления, которые звучали раньше (всевозможные обещания, которые раздавались в прошлом и позапрошлом году), следует достаточно осторожно оценивать реальность этих заявлений Гройсмана», – отметил он.

Напомним, как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече правительства с парламентом, правительство Украины приложит все усилия, чтобы долги по льготам и субсидиям были погашены уже в этом году.

“Долги по льготам и субсидиям родились не вчера, не позавчера. Эти долги нам нужно будет погасить. Я считаю, что в 2018 году мы сможем вывести все долги в ноль”, – сказал он.

По словам главы правительства, этот вопрос стоит не только от начала работы нынешнего Кабинета министров, а предстает перед Украиной хронически.

“Но эти долги не вчера, не позавчера, не 5 лет назад возникли, эти долги идут хронически. Чтобы мне погасить эти долги, мне надо заработать эти деньги. Чем я с утра до ночи и занимаюсь”, – добавил Гройсман.