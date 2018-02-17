В четыре раза больше украинской. Средняя зарплата в Польше превысила €1000

Средняя заработная плата в Польше в 2017 году составила 4271 злотый или чуть больше €1 тыс.
Об этом сообщило Главное статистическое управление страны, передает Радио Польша.
Реальный рост средней зарплаты в предыдущем году по сравнению с 2016 годом составил 3,4%.
Главное статистическое управление также сообщило данные о средней заработной плате в четвертом квартале минувшего года, которая составила 4516 злотых (€1075).
Напомним, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2017 года составила 8777 грн (около €265 по текущему курсу).
Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в 2018 году средняя зарплата в Украине будет на уровне 10 тыс. грн (около €300 по текущему курсу).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Более чем в два раза: украинцев может ждать еще одно подорожаниеВчера, 16:00 - 6475 17
В Siemens заверили, что "крымская история" больше не повторится - КлимкинВчера, 21:45 - 509 13
Российский ВТБ сворачивает бизнес в УкраинеВчера, 14:45 - 1772 11
Может пригодиться: переговоры Беларуси и МВФ законсервированыВчера, 20:30 - 419 7
Слишком мало платят: эксперты советуют украинцам просить повышения зарплаты на 15-20%5 ч. назад - 1242 6
Более чем в два раза: украинцев может ждать еще одно подорожаниеВчера, 16:00 - 6475 17
АЗС массово снижают цены на бензин и газВчера, 15:45 - 3060 2
Шесть глав разведок США призвали американцев не покупать смартфоны Huawei и ZTEВчера, 22:00 - 2197
Физики из МТИ открыли новую форму света13 ч. назад - 1300
Слишком мало платят: эксперты советуют украинцам просить повышения зарплаты на 15-20%5 ч. назад - 1242 6
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе11 мин. назад
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу кровиПозавчера, 15:10 - 612
Роботов научили абстрактно мыслить и планировать13.02.2018, 15:10 - 1169 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаров12.02.2018, 15:10 - 1348
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию11.02.2018, 15:10 - 1739 2
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Російський ВТБ згортає бізнес в УкраїніОбговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Смысл открытия депозита в гривне?Банківські депозити