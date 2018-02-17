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В четыре раза больше украинской. Средняя зарплата в Польше превысила €1000

В четыре раза больше украинской. Средняя зарплата в Польше превысила €1000

Средняя заработная плата в Польше в 2017 году составила 4271 злотый или чуть больше €1 тыс.

Об этом сообщило Главное статистическое управление страны, передает Радио Польша.

Реальный рост средней зарплаты в предыдущем году по сравнению с 2016 годом составил 3,4%.

Главное статистическое управление также сообщило данные о средней заработной плате в четвертом квартале минувшего года, которая составила 4516 злотых (€1075).

Напомним, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2017 года составила 8777 грн (около €265 по текущему курсу).

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в 2018 году средняя зарплата в Украине будет на уровне 10 тыс. грн (около €300 по текущему курсу).

По материалам НВ
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