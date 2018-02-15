Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 336 0

Российский ВЭБ собрался продать украинскую "дочку" до мая

Российский ВЭБ собрался продать украинскую "дочку" до мая

В российском Внэшекономбанке (ВЭБ) заявили о планах продать Проминвестбанк (ПИБ) до мая.

Об этом сообщил глава кредитной организации Сергей Горьков, передает Интерфакс-Украина.

Горьков сообщил, что ожидается решение, которое устроит обе стороны. “Мы ожидаем решения, которое взаимно приемлемо и для Нацбанка Украины, и для нас, поэтому в ближайшее время, я надеюсь, до 1 апреля мы закончим, может быть, если позволят обстоятельства. Давайте лучше скажем до 1 мая”, – сказал Горьков.

Читайте также: Ярославский покупает Проминвестбанк – источник

Он также отметил, что от сделки будет зависеть размер резервов, которые создаст ВЭБ по украинской “дочке”.

Глава ВЭБа также добавил, что украинский рынок непростой для продаж. “Сделок не так много, если говорить про более или менее средние сделки, банк немаленький с точки зрения размера активов”, – добавил он.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018