Российский ВЭБ собрался продать украинскую "дочку" до мая

В российском Внэшекономбанке (ВЭБ) заявили о планах продать Проминвестбанк (ПИБ) до мая.

Об этом сообщил глава кредитной организации Сергей Горьков, передает Интерфакс-Украина.

Горьков сообщил, что ожидается решение, которое устроит обе стороны. “Мы ожидаем решения, которое взаимно приемлемо и для Нацбанка Украины, и для нас, поэтому в ближайшее время, я надеюсь, до 1 апреля мы закончим, может быть, если позволят обстоятельства. Давайте лучше скажем до 1 мая”, – сказал Горьков.

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Он также отметил, что от сделки будет зависеть размер резервов, которые создаст ВЭБ по украинской “дочке”.

Глава ВЭБа также добавил, что украинский рынок непростой для продаж. “Сделок не так много, если говорить про более или менее средние сделки, банк немаленький с точки зрения размера активов”, – добавил он.