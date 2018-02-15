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На ВДНХ в Киеве появится ландшафтный парк

На ВДНХ в Киеве появится ландшафтный парк

Администрация ВДНХ завершила конкурс ландшафтных проектов и выбрала его победителя.
Им стала компания V Pole Design.

Согласно проекту, центральная часть ВДНХ в этом году начнет превращаться в современное публичное пространство с зелеными насаждениями и развитой инфраструктурой. А в столице появится концептуальный ландшафтный парк площадью в 1,5 гектара.

Представленные концепты фокусируются на удобстве для посетителей, интеграции активностей для людей всех возрастов и акценте на больших зеленых зонах.

Концепция разработана вокруг фирменных плашек ВДНГ. Их собираются превратить в места для сидения, площадки для активного и пассивного отдыха, элементы освещения. В форме плашек создатели проекта обещают сделать даже кусты, мощение пешеходных дорожек и арт-объекты.

По материалам Столичная недвижимость
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