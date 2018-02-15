Курс Bitcoin устремился к психологической отметке

Курс криптовалюты Bitcoin уверенно стремится к психологической отметке 10 тысяч долларов, которой не достигал с конца января.

Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Так, курс Bitcoin в 11:27 по киевскому времени повысился до 9 859 долларов за “монету”. Максимальный за сегодня курс – 9 873 доллара – был достигнут в 10:10 по Киеву. С начала суток рост Bitcoin составил больше 4%.

Эксперты полагают, что Bitcoin окончательно прошел “дно” падения и вернулся к устойчивому росту. Недавний обвал биткоина, как поясняли специалисты, был спровоцирован решениями крупных банков по всему миру, которые ограничивают доступ к покупке криптовалюты.

Сейчас, как прогнозирует аналитик CoinDesk Омкар Годбол, у Bitcoin есть все шансы превысить отметку в 10 тысяч долларов, если рост курса не “собьет” Китайский новый год. Сегодня, 15 февраля, отмечается канун этого праздника.

“В преддверии праздников (начиная с 15 февраля) китайцы и южнокорейцы часто обменивают биткоины на валюту из-за роста расходов, поэтому курс Bitcoin обычно падает в преддверии этого события (Китайского нового года – Ред.)”, – отмечает Годбол.