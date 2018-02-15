Американцы помогут построить ядерное хранилище в Чернобыле

Американская правительственная Корпорация зарубежных частных инвестиций США (OPIC) и Национальная атомная энергогенерующая компания «Энергоатом» подписали соглашение о страховании политических рисков на строительство в Украине Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Таким образом, ОPIC застраховала политические риски проекта на общую сумму $250 млн. Кроме того, украинская компания получит 20-летний кредит на соответствующую сумму.

Предполагается, что после строительства завода в Чернобыльской зоне Украина не будет тратить сотни миллионов долларов ежегодно на отправку и хранение отработанного ядерного топлива в Россию.