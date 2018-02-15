Ryanair подтвердил выход на украинский рынок

Украина станет новым направлением для Ryanair, а рейсы сюда начнут выполняться с осени 2018 года.

Такую информацию подтвердил в интервью Fly4free главный юрист и секретарь Ryanair Юлиуш Коморек, передает ЦТС.

На вопрос о том, какая есть очередная страна, куда ранее не летал перевозчик, и где вскоре появится Ryanair, Юлиуш Коморек ответил: “Есть такая страна на востоке от Польши. Речь, очевидно, об Украине”.

На вопрос о том, подтверждает ли он слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что авиакомпания начнет летать в Украину уже осенью одновременно в Киев и Львов, Коморек ответил: “Это реальный срок, и надеюсь, что так и произойдет. В данный момент согласовываются детали соглашения”.

Относительно будущих маршрутов в/из Украины Коморек сообщил, что они не будут совпадать с теми, которые были объявлены весной прошлого года, когда впервые анонсировался приход лоукостера в Украину.

“Будут определенные изменения в этом расписании. Но точно будут запущены полеты из Украины в Польшу”, – проинформировал он.

Раньше Омелян уточнил, что ирландский лоукостер Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года.

Справка Finance.ua:

15 марта один из крупнейших европейских лоукостеров Ryanair заявил о выходе на украинский рынок авиаперевозок.

5 июля директор аэропорта “Борисполь” Павел Рябикин сообщил, что договор с Ryanair уже подписан.

6 июля появилась информация, что “Борисполь” подписал свою версию договора с Ryanair, в которой не учтены отдельные требования европейского лоукостера, которые, по словам Рябикина, обойдутся украинскому аэропорту в 2 миллиарда убытков в год.