Ryanair подтвердил выход на украинский рынок

Украина станет новым направлением для Ryanair, а рейсы сюда начнут выполняться с осени 2018 года.
Такую информацию подтвердил в интервью Fly4free главный юрист и секретарь Ryanair Юлиуш Коморек, передает ЦТС.
На вопрос о том, какая есть очередная страна, куда ранее не летал перевозчик, и где вскоре появится Ryanair, Юлиуш Коморек ответил: “Есть такая страна на востоке от Польши. Речь, очевидно, об Украине”.
На вопрос о том, подтверждает ли он слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что авиакомпания начнет летать в Украину уже осенью одновременно в Киев и Львов, Коморек ответил: “Это реальный срок, и надеюсь, что так и произойдет. В данный момент согласовываются детали соглашения”.
Относительно будущих маршрутов в/из Украины Коморек сообщил, что они не будут совпадать с теми, которые были объявлены весной прошлого года, когда впервые анонсировался приход лоукостера в Украину.
“Будут определенные изменения в этом расписании. Но точно будут запущены полеты из Украины в Польшу”, – проинформировал он.
Раньше Омелян уточнил, что ирландский лоукостер Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года.
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