Сколько министры заработали в прошлом году

Аналитики «Слово и Дело» подсчитали, сколько министры заработали за прошлый год.
Всего в 2017 году члены Кабинета министров заработали 12,8 миллиона гривен. Больше всех получил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян – 746,8 тысячи гривен, немного меньше – глава Министерства иностранных дел Павел Климкин (740,9 тысячи гривен). На третьем месте – министр социальной политики Андрей Рева и его 709,1 тысячи гривен.
Премьер-министр Владимир Гройсман оказался почти в самом конце рейтинга. За год глава правительства заработал лишь 435,7 тысячи гривен. Меньше всех получил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой – 84,6 тысячи гривен. Правда, ему зарплата насчитывалась только до мая, когда министр подал в отставку.
Если считать за весь год, то аутсайдер рейтинга – министр информационной политики Юрий Стець, который получил 185,5 тысяч гривен.
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