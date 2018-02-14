Новый глава ФРС обещает повышать ставку, несмотря на обвал акций

Федеральная резервная система США продолжит постепенно повышать ставку, в то же время внимательно отслеживая потенциальные угрозы для финансовой стабильности после недавних потрясений на рынке акций.

Об этом сообщил новый глава центробанка Джером Пауэлл, передает Bloomberg.

“Мы находимся в процессе постепенной нормализации как политики процентных ставок, так и нашего баланса”, – сказал Пауэлл, зачитывая речь на церемонии принятия присяги в Вашингтоне.

Регулятор будет внимательно следить за появлением наименьших рисков для финансовой стабильности”, добавил он.

Это первые публичные комментарии Пауэлла с тех пор, как на прошлой неделе финансовые рынки пережили самый резкий за последние годы скачок волатильности, частично вызванный опасениями, что рост зарплат может подстегнуть инфляцию и заставить ФРС быстрее повышать стоимость займов.

Хотя новый глава ФРС не касался в своем выступлении темы нервозности рынка акций, другие чиновники центробанка были склонны преуменьшать возможность последствий для экономики и финансовой системы страны.

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли на прошлой неделе назвал встряску на рынке “мелочью”, а президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер сказала, что случившееся не повлияло на ее экономические прогнозы или мнение о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок.

ФРС находится в процессе нормализации монетарной политики, рассчитывая обеспечить дальнейший рост экономики и продолжить движение к своим целям по безработице и инфляции, сказал Пауэлл.