Банки повысили ставки по кредитам и депозитам - НБУ

В январе текущего года банки повысили процентные ставки по кредитам и депозитам в ответ на повышение учетной ставки Национального банка.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Так, процентные ставки по новым гривневым депозитам выросли до 11,6% годовых для домохозяйств, до 9,6% годовых для бизнеса.
Вследствие такого подорожания фондирования, процентные ставки по новым кредитам в гривне также повысились – до 29,7% годовых для домохозяйств, до 15,3% годовых для бизнеса.
В январе 2018 года общий портфель депозитов в национальной валюте в платежеспособных банках сократился на 3% до 475,4 млрд гривен. Прежде всего, это произошло за счет снижения корпоративных депозитов в гривне (на 4,9% за месяц).
Общий портфель кредитов банков в национальной валюте на конец января остался на уровне начала года и составил 571,6 млрд гривен. Незначительное сокращение объема корпоративных кредитов было компенсировано ростом объема кредитов населению.
Как сообщалось, в январе 2018 года гривневые депозиты физических лиц сократились в платежеспособных банках на 1,846 миллиарда гривен, или на 0,8%.
Напомним, на портале Finance.UA работает специальная программа Бонус к депозиту. С ее помощью можно существенно увеличить процентную ставку по вкладу!
Как это сделать? Только три шага:
1. Заходите на страницу Бонус к депозиту от Finance.UA.
2. Выбирайте удобную для вас программу от банков в гривне, долларах или евро.
3. Оформляйте заявку на сайте!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина попала в десятку худших стран для пенсионеровВчера, 09:00 - 3030 76
Почему украинцы не хотят легально работать - мнение экспертовВчера, 11:45 - 3609 44
Украинская криптовалюта карбованец выпустила мобильный кошелек для AndroidВчера, 15:30 - 1256 6
Украинцы активно шлют домой деньги из Польши: названа суммаВчера, 16:00 - 1736 5
Гройсман объявил "наступление" на международные рынкиВчера, 14:15 - 999 4
Нацбанк объяснил, почему доллар дешевеетВчера, 15:00 - 4035 3
Почему украинцы не хотят легально работать - мнение экспертовВчера, 11:45 - 3609 44
Украина попала в десятку худших стран для пенсионеровВчера, 09:00 - 3030 76
Банки повысили ставки по кредитам и депозитам - НБУВчера, 17:00 - 1832
Что чаще всего покупают ко Дню святого Валентина (инфографика)Вчера, 08:00 - 1742
Роботов научили абстрактно мыслить и планироватьПозавчера, 15:10 - 636 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаров12.02.2018, 15:10 - 960
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию11.02.2018, 15:10 - 1310 2
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 1229
Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от рака09.02.2018, 15:10 - 3465 7
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Гройсман сказав, кому першочергово підвищать пенсіюОбговорення статей
Правекс-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Вам потрібні термінові гроші? Ми можемо допомогти!Залучення коштів