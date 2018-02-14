Банки повысили ставки по кредитам и депозитам - НБУ

В январе текущего года банки повысили процентные ставки по кредитам и депозитам в ответ на повышение учетной ставки Национального банка.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Так, процентные ставки по новым гривневым депозитам выросли до 11,6% годовых для домохозяйств, до 9,6% годовых для бизнеса.

Вследствие такого подорожания фондирования, процентные ставки по новым кредитам в гривне также повысились – до 29,7% годовых для домохозяйств, до 15,3% годовых для бизнеса.

В январе 2018 года общий портфель депозитов в национальной валюте в платежеспособных банках сократился на 3% до 475,4 млрд гривен. Прежде всего, это произошло за счет снижения корпоративных депозитов в гривне (на 4,9% за месяц).

Общий портфель кредитов банков в национальной валюте на конец января остался на уровне начала года и составил 571,6 млрд гривен. Незначительное сокращение объема корпоративных кредитов было компенсировано ростом объема кредитов населению.

Как сообщалось, в январе 2018 года гривневые депозиты физических лиц сократились в платежеспособных банках на 1,846 миллиарда гривен, или на 0,8%.

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