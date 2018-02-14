66% американцев поддерживают налог на автоматизацию

Две трети американцев считают, что технологические компании обладают чрезмерной свободой. Они предлагают облагать налогами корпорации, которые внедряют роботов, нанимают иностранных сотрудников и производят товары за рубежом. В опросе участвовали представители не всех штатов, а только жители Калифорнии — штата, в котором располагается Кремниевая долина и который считается эпицентром технологий в Америке.
Маркетинговая фирма Edelman опубликовала исследование «Trust Barometer California Supplement». Каждый год с помощью серии опросов компания определяет отношение жителей Калифорнии к технологиям, правительству, экономике и рынку труда.
Опрос показал, что калифорнийцы стали более строго оценивать сферу технологий. Так, две трети американцев, проживающих в районе Кремниевой долины, считают, что сфера технологий недостаточно урегулирована.
Большинство (89%) предлагают ввести законы, которые устанавливали бы финансовую ответственность за утечку данных. О проблеме хищения данных многие американцы всерьез задумались в сентябре после того, как хакеры похитили личные сведения 145 млн клиентов бюро кредитных историй Equifax. Позднее стало известно, что компания пыталась скрыть масштабы утечки и при этом не сообщала о проблеме несколько месяцев.
Калифорнийцев также беспокоит конкуренция на рынке труда, причем как с сотрудниками из других стран, так и с машинами. Большинство респондентов (82%) предлагают облагать компании налогами за производство товаров за рубежом. Также 66% хотели бы сократить число квалифицированных рабочих из других стран. Еще 66% считают нужным ввести налог на автоматизацию.
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