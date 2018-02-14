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В Кабмине рассказали, сколько Украина тратит на обслуживание госдолга

В Кабмине рассказали, сколько Украина тратит на обслуживание госдолга

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров.

“Мы тратим 130 млрд грн на обслуживание внешних долгов. Мы пока не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки”, – отметил он.

По словам премьер-министра, в 2014 году правительство приняло 60 млрд грн внешнего долга, а за 4 года успело нарастить всего 5 млрд грн, передает 112.ua.

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“Это огромная сумма, которая является бременем на бюджете каждой украинской семьи… Конечно, если бы мы не обслуживали этот долг, 130 млрд грн ежегодно, представьте, сколько бы могли сделать хороших дел”, – добавил Владимир Гройсман.

По материалам Финансовый клуб
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