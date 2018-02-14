Amazon намерен уволить сотни сотрудников

Американский онлайн-ритейлер Amazon планирует сократить несколько сотен сотрудников, в том числе в своей штаб-квартире в Сиэтле. Об этом пишет местное издание The Seattle Times.

Как стало известно источникам издания, под увольнение попадут работники отделов, которые сейчас отвечают за розничные продажи, в том числе находящихся за пределами США. В ряде отделов принятие на работу новых сотрудников приостановлено. Также известно, что попадающие под сокращение работники уже уведомлены об этом.

Официально о массовых увольнениях объявят в течение нескольких недель, знают источники The Seattle Times. В Amazon подтвердили журналистам, что в компании планируется сокращения ряда сотрудников, но не уточнили, о каком числе идет речь. По сведениям издания, увольнения могут коснуться помимо самой Amazon еще и ее дочерних структур: издательской компании Createspace и производителя одежды и обуви Zappos.

В Amazon работают более 560 тысяч человек. В издании указывают, что сокращение штата является нестандартным шагом для Amazon, которая в последние годы только активно набирала персонал. Так, численность сотрудников штаб-квартиры в Сиэтле увеличилась с пяти тысяч человек в 2010 году до примерно 40 тысяч человек в настоящее время.