Рост экономики Японии продолжается восьмой квартал подряд

Представители канцелярии кабинета министров Японии сообщили о росте экономики страны восьмой квартал подряд.
Об этом сообщает NHK WORLD.
Они сообщили, что предварительные данные свидетельствуют о росте ВВП в реальном выражении на 0,1% в период с октября по декабрь прошлого года по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении рост экономики Японии составил 0,5%.
Экспорт вырос на 2,4%, тогда как капиталовложения увеличились на 0,7%.
Уровень потребительских расходов вырос на 0,5%, что представляет собой первое увеличение данного показателя в течение двух кварталов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина попала в десятку худших стран для пенсионеров6 ч. назад - 1899 29
Российские банки готовятся к отключению от SWIFTВчера, 19:00 - 5961 24
Почему украинцы не хотят легально работать - мнение экспертов3 ч. назад - 1491 12
Украинцы насытились безвизом с ЕС и стали меньше выезжатьВчера, 21:00 - 2858 9
Еще один город вновь остался без теплаВчера, 19:45 - 694 6
Российские банки готовятся к отключению от SWIFTВчера, 19:00 - 5961 24
Цены на бензин и дизтопливо продолжают снижатьсяВчера, 14:00 - 3017 12
Биткоин может "упасть" в 2 раза. Почему крупнейший банковский холдинг США предсказал ему рекордный обвалВчера, 16:00 - 2905 2
Украинцы насытились безвизом с ЕС и стали меньше выезжатьВчера, 21:00 - 2858 9
Украина попала в десятку худших стран для пенсионеров6 ч. назад - 1899 29
Роботов научили абстрактно мыслить и планироватьВчера, 15:10 - 454 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаровПозавчера, 15:10 - 840
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию11.02.2018, 15:10 - 1188 2
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 1133
Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от рака09.02.2018, 15:10 - 3272 6
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Син Януковича заробив $1 млрд на боргу України перед...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
ПроКредитОбслуговування в українських банках (гарне і погане)