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За месяц объем наличных денег уменьшился на 11 млрд грн

За месяц объем наличных денег уменьшился на 11 млрд грн

В январе объем наличных денег в обращении вне банков уменьшился на 10,973 млрд грн, пишет finclub.net со ссылкой на Национальный банк Украины.

По данным НБУ, на руках у населения в начале февраля оставалось 321,573 млрд грн.

При этом наличные в кассах банков также сократились на 4,095 млрд грн, до 24,903 млрд грн.

Валютные депозиты населения в январе 2018 года увеличились на $ 72 млн, а гривневые упали на 1,8 млрд грн.

Сообщалось, что НБУ упростил порядок ввоза резидентами в Украину иностранной валюты в наличной форме и совершенствует порядок ее вывоза.

По материалам Финансовый клуб
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